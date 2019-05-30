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تجديد حبس المتهمين بقتل عامل فى البساتين

الخميس، 30 مايو 2019 10:20 ص
تجديد حبس المتهمين بقتل عامل فى البساتين محكمة-أرشيفية
كتب سليم على
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل زميلهما وإلقاء جثته أمام منزله في البساتين.
                                
وكشفت تحقيقات النيابة ، تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب ملقاة أمام منزله بأحد شوارع منطقة بئر أم سلطان بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة س. ج، 28 سنة، عامل وبعمل التحريات الأولية أن المتهمين على علاقة بالمجنى عليه وتربطهم علاقة عمل وتم ضبطهم.
 
كانت النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
 
 
 
 
 

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البساتين

جرائم القتل

نيابه البساتين

محكمه جنوب القاهره


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