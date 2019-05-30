برنامج قومى للكشف المبكر عن مسببات الإعاقة بالوحدات الصحية والعلاج مجانا

كتب وليد عبد السلام

قالت مصادر بقطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنه تم تخصيص برنامج قومى بوحدات الرعاية الأساسية بالقاهرة والمحافظات للكشف المبكر عن الأمراض المسببة للإعاقة للأطفال حديثى الولادة .

وأضافت المصادر، أن جميع الكشوفات تتم بالمجان للمواليد، لافتة إلى أن التطعيمات تمنح لجميع الأطفال بدون تميز حتى الأجانب وتابعت: لدينا أطباء ومتخصصون للكشف المبكر مع توفير الرعاية الطبية بعد الكشف.

وتابعت أن وحدات الرعاية الأساسية تعمل من الثامنة صباحا وحتى الثالثة وهناك طواري تعمل بالوحدات لاستقبال الحالات الطارئة وعلاجها أو تحويلها إلى المستشفيات المركزية والعامة بعد اسعافها.