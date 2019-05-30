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بدء تشغيل توسعات محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 80ألف م3 يومياً للمرحلة الأولى

الخميس، 30 مايو 2019 05:19 م
بدء تشغيل توسعات محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 80ألف م3 يومياً للمرحلة الأولى محطة مياه
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، عن بدء تشغيل مشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، والتى تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من التوسعات بها، بطاقة 80 ألف م3/يوم، لتدعيم المحطة القائمة.

 

وأوضح المهندس منصور بدوى، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، باستخدام التكنولوجيا الجديدة الخاصة بوحدات الديناساند محدودة المساحة، والتى توفر الطاقة الكهربائية المُستهلكة بالتشغيل، موضحاً أنه سيتم إضافة 80 ألف م3/يوم بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية، ليصبح إجمالى الطاقة المضافة من التوسعات بمرحلتيها، 160 ألف م3/يوم، لخدمة نحو مليون و250 ألف نسمة، بمناطق (وسط الجيزة، فيصل، الهرم، ترسا، صفط اللبن، بولاق الدكرور، والعمرانية).

وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، قام بوضع مخطط عام لرفع نسب التغطية الخاصة بمياه الشرب بمحافظة الجيزة، نظراً لأن التوسع العشوائي بالفترة الأخيرة للمنشآت بالمحافظة، أدى إلى زيادة استهلاك المياه بهذه المناطق، وتسبب ذلك فى نقص حصص المياه بالمناطق الأخرى، وهو الأمر الذى استدعى عمل مشروعات مياه جديدة، وتوسعات ببعض المحطات القائمة لإعادة توزيع مياه الشرب على المحافظة.

بدء تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب (1)
بدء تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب (1)

 

بدء تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب (2)
بدء تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب (2)

 

بدء تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب (3)
بدء تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب (3)

 

بدء تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب (4)
بدء تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب (4)

 

بدء تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب (5)
بدء تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب (5)

 

بدء تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب (6)
بدء تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب (6)

 

بدء تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب (7)
بدء تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب (7)

 

بدء تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب (8)
بدء تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب (8)

 

 


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