بالأسماء.. البنات يكتسحن المراكز المتقدمة فى أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر أكتساح البنات للمراكز الأولى فى أسماء الطلاب الأوائل بأمتحانات الشهادة الأعدادية للعام الدراسى 2018 \ 2019.

وشملت قائمة أوائل الأقصر في الشهادة الإعدادية كل من بالترتيب :-

(رغد عبد الرحيم أحمد مدرسة صلاح الدين الأعدادية بنات – أسنا ، آلاء حسن محمود مدرسة الشيخ رزق الاعدادية المشتركة – أسنا ، سارة عبد النبى محمد مدرسة جمال عبد الناصر الاعدادية – الزينية ، داليا مصطفى محمد مدرسة أسنا الاعدادية بنات – اسنا ، احمد ناجح أحمد مدرسة المساوية الاعدادية – اسنا ، محمد علاء عبد الحميد مدرسة أسنا الرسمية لغات – اسنا ، دينا سعدى خيرى مدرسة المعلا الاعدادية – اسنا ، شهد حسنى محمد مدرسة الضبعية الاعدادية بنات – القرنة ، كريم احمد حافظ مدرسة كاثوليك نجع الصياغ – الأقصر ، رانيا ثابت احمد مدرسة الندافين الاعدادية – الطود) .

وأوضح عبد اللطيف عمران، أنه فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر سيتم تكريم الطلاب المتفوقين من قبل المديرية، ومن جانبه هنئ محافظ الأقصرالطلاب المتفوقين متمنياً لهم التفوق الدائم.