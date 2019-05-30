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بالأسماء.. البنات يكتسحن المراكز المتقدمة فى أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر

الخميس، 30 مايو 2019 04:52 م
بالأسماء.. البنات يكتسحن المراكز المتقدمة فى أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر أكتساح البنات للمراكز الأولى فى أسماء الطلاب الأوائل بأمتحانات الشهادة الأعدادية للعام الدراسى 2018 \ 2019.
 
وشملت قائمة أوائل الأقصر في الشهادة الإعدادية كل من بالترتيب :-
 
(رغد عبد الرحيم أحمد مدرسة صلاح الدين الأعدادية بنات – أسنا ، آلاء حسن محمود مدرسة الشيخ رزق الاعدادية المشتركة – أسنا ، سارة عبد النبى محمد مدرسة جمال عبد الناصر الاعدادية – الزينية ، داليا مصطفى محمد مدرسة أسنا الاعدادية بنات – اسنا ، احمد ناجح أحمد مدرسة المساوية الاعدادية – اسنا ، محمد علاء عبد الحميد مدرسة أسنا الرسمية لغات – اسنا ، دينا سعدى خيرى مدرسة المعلا الاعدادية – اسنا ، شهد حسنى محمد مدرسة الضبعية الاعدادية بنات – القرنة ، كريم احمد حافظ مدرسة كاثوليك نجع الصياغ – الأقصر ، رانيا ثابت احمد مدرسة الندافين الاعدادية – الطود) .
 
وأوضح عبد اللطيف عمران، أنه فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر  سيتم تكريم الطلاب المتفوقين من قبل المديرية، ومن جانبه هنئ محافظ الأقصرالطلاب المتفوقين متمنياً لهم التفوق الدائم.
 
أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر (1)
 
أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر (2)
 
أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر (3)
 
أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر (4)
 
أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر (5)
 
أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر (6)
 
أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر (7)
 
أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر (8)
 
أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر (9)
 
أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر (10)
 

 


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