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اليوم.. كنائس المنيا تبدأ مؤتمرًا لتدريب خدام الشباب للأقباط الأرثوذكس

الخميس، 30 مايو 2019 01:00 ص
اليوم.. كنائس المنيا تبدأ مؤتمرًا لتدريب خدام الشباب للأقباط الأرثوذكس كنيسة - أرشيفية
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تطلق إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بالمنيا وأبو قرقاص، المؤتمر الرابع بأكاديمية الأنبا أرسانيوس لتدريب خدام الشباب للأقباط الأرثوذكس، وذلك اليوم الخميس على أن يستمر لمدة ثلاثة أيام ببيت مارمينا للمؤتمرات التابع للكنيسة.

ينطلق المؤتمر الرابع لتدريب خدام الشباب، تحت عنوان، الليتورجية القبطية الأرثوذكسية روتين أم حياة، ومن المقرر أن يشارك بحضور المؤتمر، عدد غفير من الشباب والفتيات على مستوى إيبارشية المنيا، بالإضافة إلى حضور عدد غفير من الكهنة.

ويتضمن المؤتمر عدة موضوعات وتتمثل فى: "تاريخ الليتورجية القبطية ومصادرها، وفلسفة القراءات الكنسيةـ ورفع بخور عشية وباكر والقداس الإلهى والماء فى الطقس الكنسى والتسبيح فى الليتورجية القبطية والليتورجية فى الكتاب المقدس.

 


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