المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بتجارة الهيروين فى السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، اليوم بالسجن المشدد 10 سنوات، على عاطل تخصص بتجارة وترويج المواد المخدرة فى منطقة السلام، وحيازة أسلحة بيضاء.

وكشفت في تحقيقات النيابة قيام المتهم أن المتهم " محمد.ع " 35 سنه عاطل ومسجل خطر، قام بإتخاذ دائرة القسم مكانا له لترويج وتوزيع مخدر الهيروين، حيث ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل القيام بتوزيعها على عملائه بالمنطقة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، والإعداد الأكمنة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم السلام، من إلقاء القبض على المتهم وبحوزتهما 800 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ 5000 الف جنيه.

وتبين أيضا من تحقيقات التيابة، أن المتهم مدمن مخدر الهيروين، وأنه قرر الاتجار فى المواد المخدرة، بقصد توفير متطلباته من الهيروين، بالإضافة إلى أتخاذه تجارة المخدرات مجال عمل له لتحقيق مبالغ مالية طائلة.

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الحنايات، التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.