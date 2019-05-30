الرئيسية أخبار عالمية المبعوث الأمريكى لطهران: سنرد بالقوة إذا استهدفت إيران مصالح واشنطن الخميس، 30 مايو 2019 03:36 م براين هوك المبعوث الأمريكى الخاص لإيران (رويترز) إضافة تعليق أكد المبعوث الأمريكى الخاص إلى إيران، أن أمريكا سترد بالقوة العسكرية إذا استهدفت إيران مصالح واشنطن إضافة تعليق المبعوث الأمريكى أمريكا طهران القوة العسكرية إيران مصالح واشنطن لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة 2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟ شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات
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