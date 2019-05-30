اللجنة الاجتماعية بـ"البيطريين" تنظم مسابقة للقرآن الكريم .. صور

كتبت آية دعبس

نظمت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور أحمد غندور، مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت إشراف علماء من الأزهر الشريف.

وأوضحت اللجنة أن المسابقة تتكون من أربع مستويات وهم:

- المستوى الأول: الأطباء البيطريين حفظة القرآن الكريم كاملًا

- المستوى الثاني: الأطباء البيطريين حفظة نصف القرآن الكريم

- المستوى الثالث: الأطباء البيطريين حفظة ثلث القرآن الكريم

- المستوى الرابع: الأطباء البيطريين حفظة 3 أجزاء أو إحدى كبار السور "البقرة - آل عمران - النساء".

على أن يكون الاختبار يشمل مراجعة الحفظ والتجويد وسبب نزول وتفسير بعض الآيات.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد غندور، إن المسابقة هذا العام تعد الأكبر من حيث عدد المشتركين الذى بلغ عددهم 33 متسابق فى جميع المستويات، مؤكدًا أن المسابقة تساهم فى رفع الوعى الدينى لأعضاء النقابة، وأيضا تدعم أواصل العمل الاجتماعى وعمل ربط بين زملاء المهنة الواحدة.



