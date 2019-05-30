القنصلية الأمريكية بالإسكندرية تدشن مبادرة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت القنصلية الأمريكية بالإسكندرية مبادرة مبادرة "الجميع يستطيع" بين القنصلية الأمريكية بالإسكندرية والسفارة الهولندية، القائمين على تنفيذ المشروع GEN Egypt وبحضور عدد من رواد الأعمال ذوى الإعاقة، وممثلين من جمعية رجال الإسكندرية وعدد من المؤسسات التنموية والتعليمية.

وبدورها قالت نانسي كوربت القنصل العام الأمريكي بالإسكندرية، إن الشراكة جاءت بناء على مبادرة تبنتها الحكومة الأمريكية لاستضافة القمة العالمية لريادة الأعمال في هولندا خلال العام الجاري تحت رعاية وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضحت "كوربت " أن البرنامج يعد الأول الذي تتبناه القنصلية في ريادة الأعمال لذوي الإعاقة، لافتة إلى أن ذلك سيسمح للجميع تتبادل الخبرات في ريادة الأعمال خاصة وأن كل بلد لديها ثقافة وطابع مختلف في هذا المجال ما يسمح لجميع الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة بتبادل الأفكار لتأسيس وتنمية مشروعاتهم.

من جانبه قال ويس مارتينس مسؤول القسم الاقتصادي بالسفارة الهولندية بالقاهرة، إن مشروع الجميع يسطيع يعد جزء من الطريق إلى قمة ريادة الأعمال الدولية المقرر إقامتها خلال الأسبوع المقبل في هولندا، والتي دعت لها الحكومة الأمريكية بتعاون مشترك بين الجانبين.

وأضاف فى تصريح له على هامش الفاعلية أن الهدف من المبادرة هو تمكين رواد الأعمال من ذوي الإعاقات الذين لديهم أفكار لريادة الأعمال من خلال مسابقة تجرى من خلالها ورش عمل تنتهي بحصول الأفكار المبتكرة في هذا المجال على جوائز، مبينا ريادة الأعمال واحدة من الموضوعات التي ترعاها بلاده مع الدول التي لديها شراكة وعلاقات قوية معها لجعل العالم أفضل.

وتعتمد معايير الاختيار في المبادرة على أن تتناول الأفكار الريادية مجالات متنوعة منها "الضيافة، التكنولوجيا الخضراء والاستدامة، الفن والثقافة، المنسوجات والملابس، السلع الاستهلاكية، الإعلام، الأطعمة والمشروبات، التنمية الاجتماعية، سلسلة التوريد والنقل والإمداد"

كما تشمل معايير الاختيار أن تتضمن الأفكار المقدمة حلولا تساعد أصحاب القدرات الخاصة على أن يكونوا أكثر تأثيراً في المجتمع، على أن يتحقق فيها معيار الاستدامة في المستقبل، وأن يكون لها تأثيرا إيجابيا في المجتمع.



