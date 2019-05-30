القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين فى طنطا

الغربية - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه فى نطاق القسم.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، اخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا والقوة المرافقة له من ضبط "م إ م" 24 سنة، عاطل، ومقيم بمنطقة السلخانة التابعة لحي ثان وبحوزته لفافة هيروين كبيرة الحجم ، 21 تذكرة هيروين، مبلغ مالى.

تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وتم تحرير محضرا وإخطار النيابة للتحقيق.