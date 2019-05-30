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الصليب الأحمر: افتتاح مستشفى ميدانى فى مخيم "الهول" بسوريا خلال أيام

الخميس، 30 مايو 2019 02:48 م
الصليب الأحمر: افتتاح مستشفى ميدانى فى مخيم "الهول" بسوريا خلال أيام لاجئين سوريين ـ صورة أرشيفية
جنيف (أ ش أ)
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه سيتم افتتاح مستشفى ميدانى جديد فى مخيم الهول للنازحين فى سوريا هذا الأسبوع، استجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة هناك عقب تدفق النازحين عليه فى الأشهر الأخيرة.

وأشارت اللجنة الدولية، فى بيان اليوم الخميس، إلى أن هذا المستشفى يقام بدعم منها ومن الهلال الأحمر العربى السورى والصليب الأحمر النرويجي.

وقال فيليب شبورى رئيس بعثة اللجنة الدولية فى سوريا والذى زار المخيم مؤخرا - بحسب البيان - إن الحاجة إلى المساعدة الطبية فى مخيم الهول هائلة، موضحًا أن أكثر من 63 ألف شخص وصلوا إلى مخيم الهول منذ شهر ديسمبر الماضى وهم محرومون من الرعاية الصحية فى المناطق التى ينتمون إليها.

وأضاف شبورى أن المخيم توسع بسرعة فائقة مما جعله يطرح تحديا للمنظمات الإنسانية فى مواصلة الاستجابة للطلبات وخاصة الخدمات الطبية، لافتًا إلى أن الكثير من الأشخاص ما زالوا ينتظرون تلقى العلاج.

وأوضح البيان أن المحاولات مستمرة من أجل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة لمخيم الهول، محذرا من أن تدهور الوضع الصحى فى المخيم يدق ناقوس الخطر.

 


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