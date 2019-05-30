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الزعماء الأفارقة يحتفلون بدخول اتفاقية التجارة الحرة قيد التنفيذ

الخميس، 30 مايو 2019 04:58 م
الزعماء الأفارقة يحتفلون بدخول اتفاقية التجارة الحرة قيد التنفيذ اتفاقية التجارة الحرة
كتبت – هناء أبو العز
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يحتفل الزعماء الأفارقة بدخول اتفاقية قارية للتجارة الحرة حيز التنفيذ، والتي تنشئ ما يصفونه بأكبر سوق تجاري في العالم لحوالي 1.2 مليار شخص.
 
وتهدف الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ، الخميس،  حسب ما نشرته "سكاى نيوز"، إلى استغلال العدد الكبير من السكان الشباب وتعزيز التجارة بين الأفارقة، والاعتماد أقل على اضطراب أسعار السلع التي تتأثر بالمواد الخام وتمثل معظم الصادرات.
 
ووفقا للاتفاق، التزمت الدول بإزالة الرسوم عن 90 بالمائة من البضائع. بينما يستغرق التطبيق الكامل سنوات.
 
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد إن السوق القاري يمثل الناتج الإجمالي المحلي بقيمة 2.5 تريليون دولار.
 
وحتى الآن، وقعت 52 من أصل 55 دولة في الاتحاد الأفريقي على الاتفاقية التي تخلفت عنها نيجيريا، أكبر اقتصاد وأكبر دولة من حيث تعداد السكان في القارة.
 

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