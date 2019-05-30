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الرئيس الأوكرانى يأمر بإجراء تحقيق للوقوف على ملابسات تحطم المروحية العسكرية

الخميس، 30 مايو 2019 10:38 ص
الرئيس الأوكرانى يأمر بإجراء تحقيق للوقوف على ملابسات تحطم المروحية العسكرية زيلينسكى
كييف (أ ش أ)
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أمر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية روسلان خومتشاك بإجراء تحقيق تحت قيادته الشخصية للوقوف على ملابسات تحطم المروحية العسكرية من طراز (مى - 8) التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فى منطقة ريفنا، ما أسفر عن مصرع أربعة من طاقمها.

وأوضحت خدمة الطوارئ الأوكرانية، وفقا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه فى الليلة الماضية قرب منتصف الليل تحطمت مروحية من طراز (مى - 8) تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فى منطقة ريفنا ثم اشتعلت النيران فيها، ولقى أربعة من أفراد طاقمها مصرعهم.

 


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