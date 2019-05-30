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الحكومة الفلمنكية: نحتاج أكثر من 600 مليون يورو لإعادة التوازن

الخميس، 30 مايو 2019 07:32 م
الحكومة الفلمنكية: نحتاج أكثر من 600 مليون يورو لإعادة التوازن شارل ميشيل
كتب: أحمد علوى
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وفقًا للحسابات الداخلية التى أجرتها الحكومة الفلمنكية البلجيكية، فسيتعين على الحكومة الفلمنكية الجديدة ، التى سيقودها بارت دى، البحث عن أكثر من 600 مليون يورو فى العام المقبل، لإعادة التوازن إلى ميزانية الفلمنكية، حسمبا قالت قالت وكالة بيلجا البلجيكية.

 

وقبل عدة أشهر، كان وزير الميزانية الفلمنكية بارت توميلين قد أعلن آنذاك، أن الحكومة الفلمنكية القادمة ستنفق مليار يورو إضافى بحلول نهاية فترة حكمها فى عام 2024 ، إذا واصلت الحكومة سياستها السابقة.

 

ومع ذلك ، لم تعد هذه التوقعات دقيقة ، وفقًا لما ذكرته صحيفة "De Tijd" الفلمنكية فى وقت سابق من الشهر الجارى، كما أصبح العجز واضحاً خلال الاستعدادات الداخلية للمفاوضات الحكومية الفلمنكية.

 

وهناك عدة أسباب وراء اختفاء المليار يورو الموعودة فى هذه الأثناء. حيث تؤثر التوقعات الاقتصادية المنخفضة لمكتب التخطيط على الإيصالات المتوقعة ، كما أن بعض الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع.


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