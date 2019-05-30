سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 01:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الجيش الليبى: مخابرات أجنبية تدعم الإرهابيين فى ليبيا وتسهل تنقلاتهم بالمنطقة

الخميس، 30 مايو 2019 12:18 ص
الجيش الليبى: مخابرات أجنبية تدعم الإرهابيين فى ليبيا وتسهل تنقلاتهم بالمنطقة المسمارى
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق
قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، إن كل ما تم العثور عليه فى التحقيقات، بشأن الإرهابيين الذين تم القبض عليهم، يدل على ارتباط الإرهابيين فى ليبيا بالإرهابيين فى مصر ودول أخرى، وهو خطر كبير يستهدف البشرية جمعاء، ويهدد الأمن والاستقرار الدوليين.
 
وأوضح خلال مؤتمر صحفى، منذ قليل، أن الإرهابيين الذين تم القبض عليهم، متهمين فى جرائم إرهابية كبيرة، فى مصر ودول أخرى غير مصر، وذهبوا إلى سوريا والعراق وعدة دول أخرى فى إطار التنقل وانسياب الإرهابيين برعاية مخابرات أجنبية لإنزال الضرر بالمنطقة المستهدفة بالإرهاب، مردفاً:"هذه الخطوة تأتى مصداقاً لما قاله القائد العام فى 2014 أننا نقاتل الإرهاب نيابة عن العالم، ونقاتل من أجل السلام والأمن الدولى ومن أجل البشرية ومن أجل الأمن والاستقرار لأوطاننا".
 
وتابع المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى: "القوات المسلحة ألقت القبض على الكثير من الإرهابيين، وقتلت الكثير من الأجانب والعرب فى معارك الكرامة والشرف فى ليبيا".
 
وأوضح أنه فى يوم 8 أكتوبر 2018 تم إلقاء القبض على الإرهابيين، وإرهابى أخر خطير جداً ومطلوب لدى مجلس الأمن ولدى الأجهزة الأمنية الليبية، وهو مرعى عبد الفتاح خليل زغبية، موضحاً أن هذا الإرهابى تواجد فى عدة أماكن من مدينة بنغازى ومتزوج من مغربية، ولديه عدة كنى مثل أبو جعفر الليبى وفرج الليبى.
 
وأردف: "كان يتواجد فى تركيا وتم القبض عليه بتهمة المتاجرة وتزوير شهادات السفر، وتم تجنيده من قبل المخابرات التركية، منذ تلك الفترة، وبعد 2011 تم نقله على ليبيا".
 
وأكد المسمارى، استمرار الجيش الليبى فى الدفاع عن مقدرات الشعب الليبى، لافتاً إلى أن رجال القوات المسلحة الليبية يقومون بمهامهم على أكمل وجه، مستطرداً: "فايز السراج لم يعد شريكاً للسلام فى ليبيا، وهو مجرد إرهابى".
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أحمد المسمارى: الجيش الليبى سلم مصر إرهابيين فى إطار الاتفاقيات المشتركة

أنقرة تسعى لإنقاذ الإخوان بليبيا بعد خسائرها وتجريم البرلمان لهم.. أردوغان ينقل أسلحة وذخائر للمليشيات المسلحة.. والمسمارى: تركيا تجرب سلاحها فى ليبيا.. وحقوقى: تصنيف التنظيم إرهابى بطرابلس ضربة لتركيا وقطر

شاهد.. المسمارى: دحر الإرهابيين فى 90% من الأراضى الليبية

المسمارى: أسقطنا طائرة بدون طيار تركية الصنع تحاول استهداف قاعدة (الجفرة) الجوية

المسمارى: تركيا تجرب سلاحها فى ليبيا وهناك أتراك على الأرض فى مصراتة

المسمارى : حرصنا على حياة المدنيين سبب تأخر حسم المعارك فى طرابلس

متحدث الجيش الليبى

المسمارى

هشام عشماوى

هشام عشماوي

الارهاب

ليبيا

السراج


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة