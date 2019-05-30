الإنتهاء من مشروع الصرف بايتاى البارود بالبحيرة بتكلفة 10 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أن أعمال تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة تجرى على قدم وساق وفقا للبرنامج الزمنى المحدد لها.

وأشار المحافظ ، فى بيان إلى انه قد تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي قرية العتقا بمركز ايتاي البارود بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه لخدمة أكثر من 4 آلاف نسمة بالقرية وهو من المشروعات الخدمية التى تهدف إلى الارتقاء بخدمات الصرف الصحى وتعزيز مشروعات البنية التحتية و تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.

وأوضح سامى عبد الستار - رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة ، أن المشروع الجديد يتكون من محطة رفع وبها 2 طلمبة تصرف وشبكات انحدار بطول 4 كيلومتر وخط طرد بطول 1.2كيلو متر.