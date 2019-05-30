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الإنتهاء من مشروع الصرف بايتاى البارود بالبحيرة بتكلفة 10 مليون جنيه

الخميس، 30 مايو 2019 10:34 م
الإنتهاء من مشروع الصرف بايتاى البارود بالبحيرة بتكلفة 10 مليون جنيه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أن أعمال تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة تجرى على قدم وساق وفقا  للبرنامج الزمنى المحدد لها.

وأشار المحافظ ،  فى بيان إلى انه قد تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي قرية العتقا بمركز ايتاي البارود بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه لخدمة أكثر من 4 آلاف نسمة بالقرية وهو من المشروعات الخدمية التى تهدف إلى الارتقاء بخدمات الصرف الصحى وتعزيز مشروعات البنية التحتية و تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.

وأوضح سامى عبد الستار - رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات  لمياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة ، أن المشروع الجديد يتكون من محطة رفع وبها 2 طلمبة تصرف وشبكات انحدار بطول 4 كيلومتر وخط طرد بطول 1.2كيلو متر.

 

 

       

 


اخبار البحيرة

ايتاى البارود

صرف صحى مشروعات البحيرة

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