اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، فى مقدمتهاوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية للمشاركة فى القمتين العربية والإسلامية، وإعلان عدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص.

الرئيس السيسى يصل السعودية للمشاركة بالقمتين العربية والإسلامية فى مكة

إجازة عيد الفطر 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

الحكومة: تيسيرات لموظفي العاصمة الإدارية لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر

المترو يُبقى على تشغيل الخطوط الثلاثة حتى الثانية صباحا طوال أيام العيد

جامعة المنصورة تقرر وقف المراقب صاحب واقعة التسبب فى تبول طالبة داخل اللجنة

طقس "الويك إند" حار جدا.. استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38

رئيس جنوب إفريقيا يشكل نصف حكومته من النساء ويقلل عدد الوزراء

50 شخصا يرحلون قبل أن تطفئ سيجارتك.. التدخين يقتل 8 ملايين سنويا

تذكرتى: تأمين الموقع ضد عمليات القرصنة حفاظا على سرية بيانات الجمهور