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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 30 مايو 2019 09:52 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل المملكة العربية السعودية

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، فى مقدمتهاوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية للمشاركة فى القمتين العربية والإسلامية، وإعلان عدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص.

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يصل السعودية للمشاركة بالقمتين العربية والإسلامية فى مكة

 

 

مصطفى-مدبولي

إجازة عيد الفطر 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

 

 

البنك-المركزي-المصري

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

 

 

مدينة بدر

الحكومة: تيسيرات لموظفي العاصمة الإدارية لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر

 

 

مترو الانفاق

المترو يُبقى على تشغيل الخطوط الثلاثة حتى الثانية صباحا طوال أيام العيد

 

 

جامعة المنصورة

جامعة المنصورة تقرر وقف المراقب صاحب واقعة التسبب فى تبول طالبة داخل اللجنة

 

 

الطقس

طقس "الويك إند" حار جدا.. استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38

 

 

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا

رئيس جنوب إفريقيا يشكل نصف حكومته من النساء ويقلل عدد الوزراء

 

 

التدخين

50 شخصا يرحلون قبل أن تطفئ سيجارتك.. التدخين يقتل 8 ملايين سنويا

 

 

موقع تذكرتى

تذكرتى: تأمين الموقع ضد عمليات القرصنة حفاظا على سرية بيانات الجمهور

 


السيسي

القمة العربية

القمة الاسلامية

اجازة العيد

اجازة القطاع الخاص

اجازة الحكومة

عيد الفطر

الطقس

اليوم السابع بلس

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