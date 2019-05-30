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اعتقال 15 داعشيا فى عملية إنزال جوى للتحالف بسوريا

الخميس، 30 مايو 2019 01:06 م
اعتقال 15 داعشيا فى عملية إنزال جوى للتحالف بسوريا طيران التحالف الدولى ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان -مقره بريطانيا- اعتقال 15 شخصا ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى فى عملية إنزال جوى لقوات التحالف الدولى فى قرية "قانا" بريف الحسكة الواقع شمال شرق البلاد.

وأفاد المرصد السورى ـ حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الخميس، بأن قوات التحالف الدولى نفذت هذه العملية بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأشار إلى أن هذه العملية جاءت عقب عمليات مداهمة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تمكنت خلالها من إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش فى ريف دير الزور الشرقي، فيما لقى 3 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية مصرعهم بسبب الانفلات الأمنى والعمليات المتواصلة من داعش فى منطقة شرق الفرات.

ويأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه المرصد السورى عن ارتفاع عدد القتلى إلى 300 شخص من المقاتلين والمدنيين والعاملين فى المجال النفطى والمسئولين فى جبهات خدمية فى حلب ودير الزور والرقة الحسكة.

 


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سوريا

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