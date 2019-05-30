إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة وبلجراد.. وأول رحلة الأسبوع المقبل

بلجراد(أ ش أ)

شارك السفير عمرو الجويلى سفير مصر لدى صربيا فى حفل الإطلاق الرسمى لخط الطيران المباشر بين القاهرة وبلجراد ضمن عدد محدود من الوجهات الجديدة لشركة الطيران الصربية "اير صربيا" (Air Serbia)، وذلك بحضور نائب رئيسة الوزراء وزير السياحة والتجارة والاتصالات راسيم ليايتش ورئيس الشركة دنكان نايسميث.

وأعلن الجويلى أن أول رحلة مباشرة بين العاصمتين ستكون فى الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، حيث ستصبح القاهرة المحطة الأفريقية الوحيدة التى تصل إليها الشركات الصربية، وبلجراد العاصمة الوحيدة فى غرب البلقان التى تقلع منها رحلات مباشرة إلى القاهرة.

وأثنى السفير المصرى لدى صربيا على تخصيص الاحتفالية عرض صور تضمن مراكز الجذب السياحى فى مصر، بمشاهد للحضارات الفرعونية والإسلامية، إضافة إلى مصر الحديثة، وهو ما حاز على إعجاب الحاضرين.

من جانبه، أعرب وزير السياحة والتجارة والاتصالات الصربى عن أمله فى أن تخدم تلك الخطوط المباشرة السياحة فى الاتجاهين، وأن تسهل أيضاً حركة التجارة ونقل البضائع، بما يعزز من العلاقات الثنائية.