إصابة نقيب و3 أفراد شرطة فى انقلاب سيارة بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أصيب 4 أفراد شرطة فى حادث انقلاب سيارة دورية أمنية على طريق الخارجة باريس بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وجارى تحرير محضر بالحادث.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادى الجديد من إدارة النجدة يفيد بإصابة كل من النقيب وحيد إبراهيم 34 عاما ومحمد علاء الدين محمد 21 سنه مجند ومحمد أحمد سيد 21 سنة مجند والأمير عبد الرحيم 41 عاما أمين شرطة، فى حادث انقلاب سيارة شرطة بطريق الخارجة باريس، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام.