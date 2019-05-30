أمن الغردقة يضبط عاطلا قبل توزيع الحشيش والأفيون على عملائه فى العيد

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة ثانٍ الغردقة من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدرى الحشيش والأفيون، قبل بيعها لعملائه فى المدينة بالتزامن مع عيد الفطر، فحررت محضرا بالواقعة وأخطرات النيابة للتحقيق.

كان اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارا من الرائد إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم ثانٍ الغردقة، يفيد بضبط المدعو "عصام. ع. ا"، عاطل وسبق اتهامه فى 18 قضية، وبحوزته 11 قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر (وزنها الإجمالى 120 جراما) ولفافة سلوفانية بداخلها جوهر الأفيون المخدر، و1000 جنيه، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، وبقائمة المضبوطات، أقر فى المحضر رقم 5600 لسنة 2019 جنح قسم ثانٍ الغردقة، بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وبأن الهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من عوائد البيع.