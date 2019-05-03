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ولاية جورجيا تعدم رجلا أدين بقتل امرأتين عام 1994

الجمعة، 03 مايو 2019 08:41 ص
ولاية جورجيا تعدم رجلا أدين بقتل امرأتين عام 1994 حقنة _ صورة أرشيفية
(رويترز)
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نفذت ولاية جورجيا الأمريكية، يوم الخميس، حكم الإعدام فى رجل يبلغ من العمر 52 عاما بعد إدانته بقتل صديقته السابقة وإحدى صديقاتها رميا بالرصاص خلال مناقشة حادة فى عام 1994.

وقالت إدارة السجون بالولاية فى بيان إنه تم إعدام سكوتى جارنيل مورو بحقنة قاتلة وأعلنت وفاته عند الساعة 9:38 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وطبقا لوثائق المحكمة فإن مورو توجه إلى منزل باربرا يونج فى صباح يوم 29 ديسمبر عام 1994 بعد أسابيع من إنهاء علاقتها معه. وتقول الوثائق إنه اندلعت مناقشة حامية فى وجود تونيا وودز ولاتويا هورن وهما من صديقات يونج. وأظهرت الوثائق أن مورو سحب مسدسه من خصره خلال النقاش وأطلق النار على وودز فى البطن وعلى هورن فى الذراع.

وأسرعت يونج بالدخول إلى غرفة النوم حيث اعتدى عليها مورو بالضرب قبل أن يطلق عليها النار ويقتلها. وجاء فى الوثائق إن وودز توفيت جراء إصابتها بالرصاص فى بطنها.

 

 


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