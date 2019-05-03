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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة، 03 مايو 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر الارصاد - أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود اليوم الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرةّ

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى
القاهرة 18 30
شبين الكوم 18 30
طنطا 18 30
دمنهور 17 24
الإسكندرية 17 22
بلطيم 18 22
مطروح 16 22
السلوم 15 23
سيوة 14 29
بورسعيد 19 22
دمياط 19 22
الزقازيق 18 30
الإسماعيلية 18 30
السويس 18 29
العريش 16 23
رفح 16 23
رأس سدر 21 29
نخل 17 27
نويبع 25 32
طابا 21 28
كاترين 16 28
الطور 20 32
شرم الشيخ 26 33
الغردقة 25 33
مرسى علم 25 33
الفيوم 20 31
بنى سويف 21 31
المنيا 21 32
أسيوط 22 33
سوهاج 23 35
قنا 24 40
الأقصر 23 41
أسوان 24 42
أبوسمبل 24 42
الوادي الجديد 23 38
شلاتين 22 36
أبو رماد 22 34
حلايب 23 33
رأس حدربة 24 33
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



الصغرى العظمى
مكة المكرمة 28 42
المدينة 26 40
الرياض 27 37
المنامة 27 32
أبوظبي 24 36
الدوحة 26 36
الكويت 24 38
دمشق 08 25
بيروت 16 22
عمان 12 25
القدس 12 22
غزة 15 24
بغداد 20 36
مسقط 28 33
صنعاء 12 28
الخرطوم 30 45
طرابلس 18 28
تونس 14 24
الجزائر 12 18
الرباط 14 24
نواكشوط 18 26
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:



الصغرى العظمى
أنقرة 06 18
إسطنبول 12 22
إسلام آباد 18 32
نيودلهي 26 38
جاكرتا 26 34
بكين 16 28
كوالالمبور 24 34
طوكيو 14 24
أثينا 14 22
روما 12 20
باريس 06 14
مدريد 10 24
برلين 04 12
لندن 04 13
مونتريال 06 12
موسكو 05 13
نيويورك 10 22
واشنطن 16 26
 


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