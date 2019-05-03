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نتائج أولية: الناخبون يعاقبون الحزبين الرئيسيين فى بريطانيا بسبب "البريكست"

الجمعة، 03 مايو 2019 07:00 ص
نتائج أولية: الناخبون يعاقبون الحزبين الرئيسيين فى بريطانيا بسبب "البريكست" اقتراع _ صورة أرشيفية
لندن (رويترز)
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أظهرت نتائج جزئية، أن الناخبين الانجليز استغلوا الانتخابات المحلية لمعاقبة حزب المحافظين الحاكم بزعامة تيريزا ماى وحزب العمال المعارض بسبب الإخفاق فى عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

 

ومع إعلان أقل من ثلث نتائج التصويت فى انتخابات المجالس المحلية الانجليزية فقد حزب المحافظين 212 مقعدا فى حين فقد حزب العمال 54 مقعدا، حسب إحصاء هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي). وحصل الديمقراطيون الأحرار على 145 مقعدا من مقاعد المجالس المحلية.

 

ويجرى التنافس على أكثر من ثمانية آلاف مقعد فى المجالس الإنجليزية وهى هيئات إدارية مسئولة عن القرارات اليومية المتعلقة بالسياسات المحلية التى تتراوح من التعليم إلى إدارة النفايات.

 

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية فى وقت لاحق اليوم، وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى يوم 29 مارس رغم أن ماى لم تتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبى بشأن الخروج، ولم يتضح الآن متى وكيف أو ما إذا كانت عملية الخروج ستحدث لكن الموعد الحالى للمغادرة هو 31 أكتوبر.

 


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البريكست

الانتخابات المحلية فى بريطانيا




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