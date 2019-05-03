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مياه القناة: استمرار أعمال تطهير شبكات الصرف واستقبال الشكاوى على مدار اليوم

الجمعة، 03 مايو 2019 11:52 م
مياه القناة: استمرار أعمال تطهير شبكات الصرف واستقبال الشكاوى على مدار اليوم المهندس عبد الحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أكد المهندس عبد الحميد عصمت، رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، استمرارية كل القطاعات بالقيام بأعمال تطهير شبكات الصرف الصحى، وأن معظم مشاكل الصرف الصحى تتفاقم بالتوازى مع السلوكيات الخاطئة التى يقوم بها بعض المواطنين فى بعض الأماكن من إلقاء المخلفات داخل مطابق الصرف الصحى، مما يؤدى إلى انسدادها.

وقال عبد الحميد، فى بيان له مساء اليوم، إن شركة الصرف الصحى بمنطقة القناة لديها غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين والتحرك الفورى لفرق الصيانة والدعم الفنى فور أى بلاغ، للتعامل الفورى مع المشكلة وإزالة أسبابها.

وأوضح عبد الحميد أن فرق الطوارئ ببورسعيد نفذت العديد من عمليات التطهير للشبكات بحى المناخ بقطاع مياه بورسعيد، وفى الإسماعيلية تم القضاء على انسدادات خطوط الصرف بمنطقة سوق الجمعة، وطريق البلاجات، وشارع العشرينى، بالإضافة الى استكمال خطة التطهير التى تستهدف محافظة السويس بالكامل.

وأضاف رئيس شركة مياه القناة أنه فى إطار القضاء على مشكلة انتشار البالوعات المكشوفة التى تعرضت للسرقة، يتم العمل على استكمال باقى الأغطية بجميع أحياء السويس، بإشراف المهندس محمود محسن رئيس القطاع وتنفيذ فرق الصيانة الفنية بالقطاع.

ومن ناحية أخرى قالت الدكتورة عبير خليل، مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظات القناة، إن فرق الطوارئ ومعدات الشركة منتشرة طوال 24 ساعة لمواجهة أية مشكلة طارئة فى الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، خاصة فى فصل الصيف الذى ترتفع فيه معدلات استخدام المياه، مشيرة إلى أن الخط الساخن 125 يتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة لحل مشاكل المواطنين.

وناشدت الدكتورة عبير خليل الأهالى حسن استخدام المرافق وعدم إلقاء المخلفات داخل البالوعات، حتى لا يؤدى إلى طفح المياه بالشوارع حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 


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