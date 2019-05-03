موجز 1 ظهرا.. منتدى السياحة العالمى يختار مصر نموذجًا لمواجهة الأزمات بصلابة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أمس الخميس، فى جلسة طارئة نظمها منتدى السياحة العالمى "World Tourism Forum"، حول الوضع فى دولة سريلانكا بعد الحادث الإرهابى الأخير الذى تعرضت له وتأثير ذلك على حركة السياحة الوافدة إليها، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو الجارى فى مدينة لوزيرن السويسرية.

وتم اختيار مصر كنموذج لمواجهة الأزمات والتغلب عليها والخروج منها أكثر صلابة، خاصة بعد فوزها بجائزة "الريادة الدولية فى السياحة" هذا العام والتى قدمها المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، وذلك تقديرا لجهود الدولة المصرية فى تعزيز قطاع السياحة ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة فى القطاع الأمنى الذى وضعته الحكومة على رأس أولوياتها.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

منتدى السياحة العالمى يختار مصر نموذجًا لمواجهة الأزمات والخروج منها أكثر صلابة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أمس الخميس، فى جلسة طارئة نظمها منتدى السياحة العالمى "World Tourism Forum"، حول الوضع فى دولة سريلانكا بعد الحادث الإرهابى الأخير الذى تعرضت له وتأثير ذلك على حركة السياحة الوافدة إليها، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو الجارى فى مدينة لوزيرن السويسرية.

صور..مصر تقدم مساعدات إنسانية للأشقاء فى موزمبيق ومالاوى وزيمبابوى

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2019، وفى إطار تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع الأشقاء الأفارقة فى كل من موزمبيق ومالاوى وزيمبابوى فى أعقاب وقوع إعصار "إيداى"، تقوم جمهورية مصر العربية بإرسال مساعدات إنسانية للأشقاء فى الدول الثلاث، لمواجهة الآثار السلبية التى ترتبت على الإعصار.

مصطفى مدبولى: التكامل بين مصر ولبنان يعزز دخول البلدين إلى أسواق جديدة

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم ، بمجلس الأعمال المصرى اللبناني المشترك، بحضور وزراء: الكهرباء والطاقة، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى بيروت، ورئيس وأعضاء مكتب التمثيل التجارى المصرى فى لبنان.

كنائس العاصمة السريلانكية تلغي قداس الأحد لدواع أمنية

ألغت الكنائس الكاثوليكية في العاصمة السريلانكية كولومبو قداس يوم الأحد للأسبوع الثاني على التوالي، مشيرة إلى أن أجهزة مخابرات أجنبية حذرت من مخاطر قد يتعرض لها المصلون في أعقاب التفجيرات الدامية التي شهدتها احتفالات عيد القيامة واستهدفت كنائس وفنادق.

العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

قام وزير الدولة للإنتاج الحربى الدكتور محمد سعيد العصار، يرافقه عدد من ممثلى وزارات (الدفاع ، البيئة ، الكهرباء ، الاستثمار والتعاون الدولي ، التجارة والصناعة) وهيئة الرقابة الإدارية، بزيارة شركتى سيتك وأنفى الصينيتين، وذلك للتعاون، لإقامة مشروع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بدءا من الكوارتز المصرى.

مجلة إيطالية: مصر تتجه نحو الطاقة النووية مع روسيا.. مشروع الضبعة إنجاز كبير

أبرزت مجلة "ستارت" على نسختها الإيطالية بناء محطة الضبعة للطاقة النووية المصرية بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية، وذلك بعد أن حصل مشروع محطة الضبعة النووية على جائزة روساتوم الروسية الحكومية لأفضل 3 مشروعات للطاقة النووية السلمية من حيث الانطلاقة، ضمن فعاليات منتدى الطاقة النووية الحادش هشر اتوم اكسبو 2019، الذى أقيم فى أبريل الماضى فى مدينة سوتشى الروسية.

صحيفة أمريكية: فيس بوك يسعى لإطلاق "عملة مشفرة" للدفع عبر منصاته

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يجرى محادثات مع عشرات من الشركات المالية وشركات التجارة الإلكترونية لدعم خطته للدفع بعملة مشفرة.

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

شهد الطريق الصحراوى الغربى سوهاج – قنا عند نقطة الكيلو 110 اتجاه قنا، حادث تصادم بين أتوبيس سياحى يقل سودانيين قادم من ميناء قسطل فى اتجاه القاهرة مع سيارة نقل بمقطورة.

ونتج عن الحادث وفاة 5 وإصابة 51 شخصا، وتم نقلهم جميعا لمستشفيات محافظة قنا.