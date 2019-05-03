مصطفى مدبولى: التكامل بين مصر ولبنان يعزز دخول البلدين إلى أسواق جديدة

رسالة بيروت - هند مختار

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم ، بمجلس الأعمال المصرى اللبناني المشترك، بحضور وزراء: الكهرباء والطاقة، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى بيروت، ورئيس وأعضاء مكتب التمثيل التجارى المصرى فى لبنان.

وخلال اللقاء، أشاد أعضاء الجانب اللبناني فى مجلس الأعمال بمستوى الحضور المصرى المميز، سواء فى الوفد الرسمى، أو وفد رجال الأعمال، مؤكدين أن ذلك يعكس اهتماماً حقيقياً من جانب مصر بتعزيز التعاون مع لبنان فى الفترة المقبلة، مشيدين فى ذلك بتوجيهات الرئيس السيسى بمساندة لبنان وشعبها.

وأعرب الأعضاء عن تطلعهم لتذليل العقبات التى تحول دون انطلاق العلاقات الثنائية فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. كما أثنى الأعضاء على التوصل لمشروع مذكرتي تفاهم سيتم التوقيع عليهما وهما مذكرة تفاهم فى مجال تدريب الكوادر اللبنانية، ومذكرة تفاهم فى مجال حضانات الأعمال Incubators.

من جانبه، أكد رجل الأعمال المصرى أحمد السويدى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المشترك على أهمية الزيارة التى يقوم بها رئيس الوزراء المصرى إلى لبنان، التى تأتى تأكيداً لما تشهده علاقات البلدين من تطور.

وأشار السويدى إلى تنافسية الاستثمار، وأداء الأعمال فى مصر بالمقارنة مع باقى دول العالم، بما يجعل مصر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات.

فى ذات السياق، أشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أهمية تدشين تعاون مصرى لبنانى فى أسواق دول ثالثة، من أجل تعظيم الفرص المشتركة للبلدين، واستغلال الميزات النسبية لكل منهما.

وتحدث محمد الاتربى رئيس بنك مصر عن أعمال البنك وفروعه العشرين فى لبنان، خاصة أن لبنان تمثل مجالاً حيوياً لقطاع المصارف فى الوطن العربى، مشيراً أيضاً إلى خطة البنك الطموحة للتوسع فى أفريقيا، خاصة فى الدول التى يتواجد بها جاليات لبنانية كبيرة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن المباحثات التى أجراها مع الرئيس اللبناني ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري تعكس اتفاقاً فى الرؤى بين البلدين حول ضرورة المضى قدماً فى تعزيز التعاون فى كافة المجالات التى تمثل اهتماماً مشتركاً للبلدين، لا سيما من خلال تبنى نموذج تعاون يقوم على تحقيق المنفعة المشتركة، وليس من خلال تنافس البلدين على الفرص التجارية، مؤكداً أن هذا النموذج كفيل بمضاعفة حجم التجارة عدة مرات بما يتناسب مع إمكانات البلدين.

وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى سيتم التوقيع عليها سوف تسهم فى تذليل بعض الصعوبات التى تحول دون زيادة حجم التعاون، لافتا إلى أن التكامل بين مصر ولبنان سيثمر عن دخول البلدين إلى أسواق جديدة على رأسها الأسواق الأفريقية التى تعد أسواقاً واعدة وتوليها مصر اهتماماً متزايداً.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى أهمية تدشين تعاون بين البلدين من خلال إنشاء شركات مشتركة. ووعد مدبولى بالعمل على تذليل كافة المعوقات التى تتسبب فى إبطاء التعاون مع لبنان.