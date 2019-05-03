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مصرع 5 أطفال بسبب حريق بمنزل شمال الأردن

الجمعة، 03 مايو 2019 06:14 م
مصرع 5 أطفال بسبب حريق بمنزل شمال الأردن جانب من الحريق
كتب محمد جمال ووكالات
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لقى 5 أطفال مصرعهم ،وأصيب 7 آخرون، الجمعة، إثر حريق نشب في منزلهم بمنطقة شارع الرشيد بمحافظة إربد شمال الأردن، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن طواقم الإطفاء والإسعاف تعاملت فجر الجمعة، مع حريق شب داخل إحدى الشقق في عمارة مكونة من خمسة طوابق، بمنطقة شارع الرشيد بالقرب من دوار زبده القديم.

 

وأسفر الحريق عن مصرع 5 أطفال وإصابة 4 آخرين جميعهم من عائلة واحدة، بالإضافة إلى إصابة الأب وشخصين آخرين باختناق وضيق في التنفس نتيجة الأدخنة المنبعثة من الحريق.

 

وأضافت إدارة الإعلام أن كوادر الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للشقق المجاورة، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، حيث وصفت حالة المصابين العامة بالحرجة، باستثناء ثلاث إصابات وصفت بالمتوسطة.

 

وأشارت إدارة الإعلام إلى أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة سبب الحريق.

 

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