مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى حادث تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

سوهاج – محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى سوهاج – قنا عند نقطة الكيلو 110 اتجاه قنا، حادث تصادم بين أتوبيس سياحى يقل سودانيين قادم من ميناء قسطل فى اتجاه القاهرة مع سيارة نقل بمقطورة.

ونتج عن الحادث وفاة 5 وإصابة 51 شخصا، وتم نقلهم جميعا لمستشفيات محافظة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق الصحراوى الغربى اتجاه قنا، بين سيارات أرقام 3857 ص ق ج أتوبيس سياحى الأقصر، مع سيارة نقل رقم 32686 منوفية، ومقطورة رقم 31436 منوفية عند نقطة الكيلو 110 سوهاج قنا الصحراوى الشرقى، ونتج عن الحادث وفاة سائق الأتوبيس و4 سودانيين من بينهم 3 سيدات، وتم نقل 32 مصابا لمستشفى قنا العام، و19 آخرين لمستشفيات قنا العام.