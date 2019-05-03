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مصرع شخص وإصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة على طريق طنطا كفر الشيخ

الجمعة، 03 مايو 2019 11:38 ص
مصرع شخص وإصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة على طريق طنطا كفر الشيخ حادث تصادم -ارشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل ركاب على طريق طنطا كفر الشيخ، أمام قرية سملا التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قطور المركزى، ونقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور بانقلاب سيارة نقل ركاب أمام قرية سملا، وانتقلت 7 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قطور المركزى، والمصابين لمستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج.

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