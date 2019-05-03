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مصرع شخص أسفل عجلات قطار "القاهرة - أسيوط" بالعياط

الجمعة، 03 مايو 2019 01:56 م
مصرع شخص أسفل عجلات قطار "القاهرة - أسيوط" بالعياط قطار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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لقى شخص مصرعه بالعياط، اليوم الجمعة، اسفل عجلات قطار "القاهرة - أسيوط"، وُحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار بالعياط.

فانتقل رجال المباحث بإشراف الرائد أحمد صبحى رئيس مباحث العياط إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة الضحية، حيث تبين أن قطار القاهرة أسيوط صدم الضحية مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى العياط المركزى، وحرر العميد ياسر يوسف مأمور مركز العياط محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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