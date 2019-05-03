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مصرع خادمة سقطت من الطابق الثالث عشر بالدقى

الجمعة، 03 مايو 2019 02:25 م
مصرع خادمة سقطت من الطابق الثالث عشر بالدقى جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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لقيت خادمة تحمل جنسية دولة آسيوية مصرعها، حيث سقطت من الطابق الثالث عشر بالدقى، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لبيان وجود شبهة انتحار من عدمه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيدة من الطابق الثالث عشر بالدقى، مما أسفر عن مفارقتها الحياة.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم هانى الحسينى رئيس مبادث الدقى، ومعاونه الرائد حسام العباسى، أن خادمة تحمل جنسية دولة آسيوية سقطت من الطابق الثالث عشر مما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة أنهت حياتها فى الحال.

وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث بإشراف العقيد عمرو البرعى مفتش المباحث الجنائية إجراء التحريات، لبيان وجود دافع لانتحارها من عدمه، وتولت النيابة التحقيق.

 


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