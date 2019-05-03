مشروعات الطاقة الشمسية بأسوان ساهمت فى انخفاض نسبة البطالة

أسوان - صلاح المسن

ساهمت المشروعات القومية والإستثمارات التي تقام علي أرض محافظة أسوان فى تراجع كبير لمعدلات البطالة لأقل مستوى لها منذ سنوات ،وخاصة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان بمركز دراو الذى يضم نحو 32 محطة شمسية ، مع إستمرار الدولة فى جهودها لخفض معدلات البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل.

ويقول محمد عبد الوهاب مدير عام مديرية القوي العاملة بأسوان لـ"اليوم السابع" ، أن أسوان تشهد حالياً إنخفاض في معدلات البطالة بسبب تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية التى إستوعبت أعداداً كبيرة من شباب الخريجين وكذلك الإهتمام بمشروعات تطوير المشروعات الزراعية مثل المانجو.

وأضاف مدير عام مديرية القوي العاملة بأسوان ،أن مديرية القوي العاملة بأسوان ، قامت بإجراء العديد من المشروعات التدريبية للشباب ، فضلاً عن توقيع بروتكول لتدريب الشباب مع أحد المصانع الكبرى بمحافظة أسوان لتشغيلهم فى حال توافر فرص عمل.

فى نفس السياق يقول أحمد ركابى من أهالى أسوان، أن المشروعات القومية الجديدة والمشروعات الإستثمارية ساهمت فى خفض معدلات البطالة بين أبناء محافظة أسوان من جميع المؤهلات سواء العليا أو المتوسطة، فضلاً عن تحسن معدلات أداء قطاع السياحة بمحافظة أسوان الذى يستوعب أعداد كبيرة من شباب الخريجين .

ويردف علي العبادى من أهالي أسوان أن البطالة بالفعل انحسرت عن السنوات الماضية في كافة مراكز محافظة أسوان لتزايد مشروعات القطاع الخاص والتوسع في المشروعات الناجحة للشباب سواء المشروعات المتوسطة أوالصغيرة أوالمشروعات متناهية الصغر .

فيما يؤكد محمد طه من أهالي أسوان، أن شباب أسوان استطاع يهزم غول البطالة من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغير ويستفيدالشباب من التمويل الكبير الذي تعتمده الدولة لهذه المشروعات حيث تساهم هذه المشروعات في زيادة الإنتاجية وخفض معدلات البطالة ، فضلاً عن تحسن الدخل القومي وحدوث تنمية كبيرة في محافظة أسوان .

ويقول سيد حامد من أهالي أسوان، أنه يتمني أن يتم اللإنتهاء من المناطق الصناعية والإستثمارية الجديدة وخاصة مشروع الفوسفات بمركز ادفو شمال محافظة أسوان وإستكمال كافة مشروعات الطاقة الشمسية.وتنفيذ محطات طاقة شمسية غرب كوم امبو وغرب إدفو لزيادة أعداد المشتغلين بهذه المشروعات

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فضلاً عن تدشين قاعدة بيانات حديثة تستهدف توفير فرص عمل لكافة المؤهلات وخاصة المؤهلات العليا لأنه يضاف سنوياً لسوق العمل بمحافظة أسوان خرجين جدد من تخصصات جامعية مختلفة .

ويطالب أحمد الملك من أهالي أسوان بضرورة إلتزام أصحاب اللأعمال بزيادة مرتبات ومكافآت الشباب وتشجيعهم علي العمل تمشياً مع زيادة مرتبات العاملين في الحكومة .

وأضاف أنه في الفترة الأخيرة هناك إهتمام ملحوظ من الشباب بمشروعات الحرف اليدوية والبيئية وبدأت منتوجات هذه المشاريع في التزايد.

ويعرب مصطفي البصيلى من أهالي أسوان عن أمنياته أن تكون أسوان محافظة خالية من البطالة خاصة أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً لأسوان واختيارها عاصمة للشباب الأفريقي وعاصمة للثقافة الأفريقية متمنياً أن تكون هناك مشروعات مشتركة مع الدول الفريقية ودول حوض النيل واللإستفادة من الموقع الحيوي للمحافظة .

وأكد أن عقد ملتقيات التشغيل بالمحافظة و المؤتمرات والمهرجانات المتكررة والتدفقات السياحية المستمرة خلقت فرص عمل عديدة وأعادت مجدداً الطلب علي الأيدي العاملة بأسوان وأزالت شبح البطالة الذي كان يخشاه أبناء المحافظة .