video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 03 مايو 2019 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يتابع أعمال إطفاء حريق محدود بتجمعات قمامة بمقلب شبرامنت

الجمعة، 03 مايو 2019 06:45 م
محافظ الجيزة يتابع أعمال إطفاء حريق محدود بتجمعات قمامة بمقلب شبرامنت محافظ الجيزة يتابع حريق شبرا منت
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
باشر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عمليات اخماد حريق محدود نشب داخل تجمعات للقمامة بالمقلب العمومى التابع للمحافظة بشبرامنت .
 
حيث فوجئ العاملين داخل المقلب بوجود المحافظ بينهم مرتديا الكمامة ، لمتابعة أعمال الاطفاء التى يقومون بها وتوجيه العاملين بالطرق الصحيحة لسرعة الاخماد ، حيث  تم الاستعانه بأكثر من 300 نقلة رمال لإطفاء الحريق بطريقة سليمة .
 
أكد المحافظ  ، على رئيس هيئة النظافة بضرورة اتباع الاساليب الفنية والبيئية السليمة فى وضع المخلفات والقمامة داخل الخلايا المخصصة لها داخل المقلب بالاضافه الى التأكيد على عمال الفريزة من حظر حرق اى مخلفات حفاظاً على البيئة .
 
كما وجه المحافظ ، الشركة المسئوله عن اعمال فرز القمامة داخل المقلب بإستخدام المعدات والكساحات لتسويه الارض وتمهيد الطريق داخل المقلب بالرمال لعدم تطاير اى اكياس بلاستيكيه خارج المقلب و تجنباً لحدوث اى حرائق داخل المقبل مستقبلاً.
 
جولة المحافظ داخل مقلب شبرامنت رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال ، رئيس هيئة النظافة والتجميل.
 
 
 
DSC_4937
 

DSC_4941
 

DSC_4944
 
 
DSC_4953
 

DSC_4966
 
DSC_4982
 
 
DSC_4999
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا فرنسيس: الكنيسة مدينة لرجال الإطفاء الذين أخمدوا حريق نوتردام

سفير فرنسا بالقاهرة فى أول حوار بعد إخماد حريق كاتدرائية نوتردام: نتعامل مع الحادث على أنه غير متعمد.. روماتييه: كافة مقتنيات الكنيسة سالمة وإعادة البناء تكلف مئات الملايين.. ونشكر السيسي على الدعم والمواساة

بعد إخماد حريق كاتدرائية نوتردام.. خسائر كبيرة بأبرز معالم أوروبا التاريخية

الجيزة

اخبار الجيزة

حريق

محافظ الجيزة

اخماد حريق




لا تفوتك
سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

سلطات مطار القاهرة تعزل 9 ركاب أفارقة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 آخرين فى تصادم اتوبيس بمقطورة بطريق قنا - سوهاج

مع اقتراب إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى فى أمريكا.. الإخوان يعترفون: التنظيم الدولى كالقاعدة وداعش.. وقيادى تاريخى يطالب بحله لتفادى القرار الأمريكى.. وتوقعات بانقلاب بريطانيا على الجماعة حال تصنيفهم فى واشنطن

مع اقتراب إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى فى أمريكا.. الإخوان يعترفون: التنظيم الدولى كالقاعدة وداعش.. وقيادى تاريخى يطالب بحله لتفادى القرار الأمريكى.. وتوقعات بانقلاب بريطانيا على الجماعة حال تصنيفهم فى واشنطن

الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر

الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر

العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

العصار فى جولة بالشركات الصينية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة