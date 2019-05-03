محافظ الجيزة يتابع أعمال إطفاء حريق محدود بتجمعات قمامة بمقلب شبرامنت

كتب سيد الخلفاوى

باشر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عمليات اخماد حريق محدود نشب داخل تجمعات للقمامة بالمقلب العمومى التابع للمحافظة بشبرامنت .

حيث فوجئ العاملين داخل المقلب بوجود المحافظ بينهم مرتديا الكمامة ، لمتابعة أعمال الاطفاء التى يقومون بها وتوجيه العاملين بالطرق الصحيحة لسرعة الاخماد ، حيث تم الاستعانه بأكثر من 300 نقلة رمال لإطفاء الحريق بطريقة سليمة .

أكد المحافظ ، على رئيس هيئة النظافة بضرورة اتباع الاساليب الفنية والبيئية السليمة فى وضع المخلفات والقمامة داخل الخلايا المخصصة لها داخل المقلب بالاضافه الى التأكيد على عمال الفريزة من حظر حرق اى مخلفات حفاظاً على البيئة .

كما وجه المحافظ ، الشركة المسئوله عن اعمال فرز القمامة داخل المقلب بإستخدام المعدات والكساحات لتسويه الارض وتمهيد الطريق داخل المقلب بالرمال لعدم تطاير اى اكياس بلاستيكيه خارج المقلب و تجنباً لحدوث اى حرائق داخل المقبل مستقبلاً.

جولة المحافظ داخل مقلب شبرامنت رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال ، رئيس هيئة النظافة والتجميل.