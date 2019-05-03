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فيديو .. ضبط رجال الشرطة المزيفين فى بنى سويف

الجمعة، 03 مايو 2019 06:49 م
فيديو .. ضبط رجال الشرطة المزيفين فى بنى سويف متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة إنتحال صفة رجال شرطة ببنى سويف، وإقتحام منزل مواطن ومحاولة سرقته.
 
جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ به لمركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف بشأن إصابة أحد الأشخاص برش خرطوش بالقدم والساقين، وما قرره  المصاب أنه أثناء تواجده بمسكنه إستغاث به أحد جيرانه لقيام 6 أشخاص مدعين أنهم من رجال الشرطة بإقتياده من منزله والإستيلاء على (مبلغ مالى قدره 72 ألف جنيه ، مصوغات ذهبية ، عقود بيع وشراء أرض زراعية ) بدعوى أن تلك المتعلقات مسروقة وحال وقيام المصاب بمساعدته أطلق أحدهم عيار نارى صوبه.
 
وبسؤال جار المصاب أقر بذات المضمون وأضاف أنه تواجده بمنزله قام عدد من الأشخاص مستقلين إحدى السيارات ويرتدى أحدهم زى شرطى بالطرق على باب منزله مدعين أنهم رجال شرطة، وقاموا بالدخول للمنزل وتفتيشه والإستيلاء  على المتعلقات المشار إليها ، وقاموا بإقتياده إلى السيارة إلا أنه إرتاب فى أمرهم فقام بالإستغاثة بجاره وتمكن بمساعدته من إسترجاع ما إستولى عليه المتهمين.
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد وضبط الجناة ( 5 أشخاص – لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة ) وكذا السيارة المستخدمة فى الواقعة.
 
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من أحد الأشخاص جارى تحديده وضبطه، ويشار إلى أنه بعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبس جميع المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
 
 

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