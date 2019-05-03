غداً.. قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان بالوحدة الصحية بقرية الضبعية غربى الأقصر

ومن جانبه، قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كل الأمراض فى تخصصات العظام والأسنان والأطفال وأنف وأذن وحنجرة والباطنة والجلدية، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.