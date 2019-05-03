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غداً.. قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان بالوحدة الصحية بقرية الضبعية غربى الأقصر

الجمعة، 03 مايو 2019 11:07 ص
غداً.. قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان بالوحدة الصحية بقرية الضبعية غربى الأقصر قافلة طبية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية، يومى السبت والأحد 4 و5 مايو الجارى بالوحدة الصحية بالضبعية بمركز القرنة غرب الأقصر، وذلك فى إطار استمرار أعمال القوافل الطبية بالأقصر، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كل الأمراض فى تخصصات العظام والأسنان والأطفال وأنف وأذن وحنجرة والباطنة والجلدية، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.

 

 


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