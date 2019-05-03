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ضبط 33 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة

الجمعة، 03 مايو 2019 10:56 ص
ضبط 33 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كثفت قوات الأمن بالجيزة حملاتها الأمنية لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط 33 متهما بحوزتهم كمية من المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، وعدد من الطلقات بدون ترخيص.

كما شن ضباط شرطة المرافق عدة حملات أمنية، استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، ومدينة 6 أكتوبر، وقطاعى شمال وجنوب الجيزة، ومنطقتى العمرانية والطالبية، ما أسفر عن إزالة ورفع عشرات المخالفات والتعديات التى تعوق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.


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