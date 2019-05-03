ضبط 33 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت قوات الأمن بالجيزة حملاتها الأمنية لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط 33 متهما بحوزتهم كمية من المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، وعدد من الطلقات بدون ترخيص.

كما شن ضباط شرطة المرافق عدة حملات أمنية، استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، ومدينة 6 أكتوبر، وقطاعى شمال وجنوب الجيزة، ومنطقتى العمرانية والطالبية، ما أسفر عن إزالة ورفع عشرات المخالفات والتعديات التى تعوق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.