صور.. "كوزو" مشروع شاب لبيع القصب المقشر "تيك أواى" على عجلة فى الغربية

الغربية - محمد طارق

هناك العديد من الشباب داخل محافظة الغربية، قرروا الاعتماد على فكر جديد لمحاربة شبح البطالة، وتوفير مشروعات بسيطة يشاركون بها فى بناء مجتمعهم وصناعة مستقبلهم، لم يستسلموا يوما لشبح اليأس، بل قرروا النجاح بكل ما أوتوا من قوة .

والتقى "اليوم السابع"، أحمد خالد فتحى، أحد الشباب أصحاب تلك المشاريع، والبالغ من العمر 26 عاما، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية جامعة طنطا، وبجانب عمله اليومى فى مشروعه يسعى فى تحضير ماجستير فى الكرة الطائرة جامعة الإسكندرية، كما أنه لاعب كرة طائرة فى الفريق الأول لكرة الطائرة نادى طنطا ممتار "أ"، ومدرب فريق 16 سنة بنات نادى طنطا.

وقال أحمد، قمت بابتكار مشروع لبيع القصب المقشر فى علبة "تيك أواى" باستخدام دراجة، وقمت بتصميمها تصميما مميزا حتى تلفت أنظار المارة فى الشارع وأطلقت عليها اسم "كوزو"، وابتكرت طرقا جديدة مثل وضع الشيكولاتة والنعناع على قطع القصب داخل العلبة، وبالفعل لاقى المشروع اهتماما كبيرا من المارة فى الشارع الذى أقف به، وأعجبوا بمشروعى وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معى، وهذا ما جعلنى سعيدا جدا وداعمى أكبر لى لمواصلة نجاحى.

وأضاف أحمد، أعمل فى الصباح مصمم جرافيك فى "السوشيال ميديا" منذ الساعة 9 وحتى الساعة 4، ثم أذهب بعد ذلك إلى التمرين الساعة الخامسة، ثم بعد الانتهاء من التمرين أقوم بالذهاب إلى المنزل لأخذ دراجتى وأقوم بالوقوف منذ الساعة الثامنة أمام كلية التجارة .

وأشار أحمد إلى أن والده يعمل مدير مدرسه وهو أكبر داعم له فى تلك المشروع، يساعده فى كل شئ، فيقوم منذ الصباح بتقشير القصب وتجهيزه حتى يعود من التمرين، ويأخذ دراجته ويذهب للوقوف بشارع سعيد أمام كلية التجارة .

وأوضح أحمد أنه موهوب منذ الصغر فى أعمال الرسم، ولكن الرسم يحتاج إلى حياة مادية ميسرة لأن دخله لا يكفى لبناء إنسان من الصفر، فقرر الابتعاد عنه والعمل فى الفوتوشوب والتصميم، وبالفعل أصبح أحد أهم مصممى مدينة طنطا، ولكن تلك الأموال التى يربحها من التصميمات يتم تحصيلها "أقساط وجمعيات" لزواجه، فقرر التفكير بفكره خارج الصندوق بهذا المشروع .

وأضاف أنه عند تنفيذ المشروع كان فى بدايته سيارة ولكن تفاجأ بأن أسعار "السيارة العجلة" تبدأ من 4000 جنيه حتى 8000 جنيه، وهو فى أشد الحاجة إلى هذه الأموال للزواج، فقرر أخذ دراجته وقام بتصميمها تصميم فريد وتركيب "آيس بوكس، شيالة" حتى يصبح القصب باردا، وبعد ذلك قمت بشراء قصب وشيكولاتة وقمت بالتجربة، ولاقى اهتماما كبيرا جدا من جميع الشباب .

وناشد "أحمد"، اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بمساعدته فى الحصول على مكان له فى شارع 306 الجديد بمدينة طنطا، للنهوض وتطوير مشروعه، مشيرا إلى أنه لاقى صعوبة كبيرة فى انتهاء الإجراءات للحصول على مكان به .