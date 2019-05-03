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الجمعة، 03 مايو 2019 04:50 م
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صور.. عالم بيع مخلفات المصانع من بواقى الأقمشة والخيوط.. الكيلو من 10 لـ90 جنيها والتجار يحصلون عليها من خلال المناقصات.. والمواطنون يقبلون على شرائها لتفصيلها قبل الأعياد من أسواق الجمعة فى المحافظات

الجمعة، 03 مايو 2019 04:30 م
صور.. عالم بيع مخلفات المصانع من بواقى الأقمشة والخيوط.. الكيلو من 10 لـ90 جنيها والتجار يحصلون عليها من خلال المناقصات.. والمواطنون يقبلون على شرائها لتفصيلها قبل الأعياد من أسواق الجمعة فى المحافظات
كتبت منال العيسوى
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"من كل توب قطعة ولكل توب استعمال ولكل حاجة تمنها".. اختزلت هذه الجملة كل ما يدور فى عالم بيع مخلفات المصنع من بواقى الأقمشة والخيوط، فالأسعار تتراوح من 10 إلى 90 جنيها للكيلو، كل على حسب استخدامه، ولكن دوما السعر أقل من شرائه من المحلات المخصصة لبيع الأقمشة.

عالم-بيع-مخلفات-المصانع-من-بواقى-الأقمشة-والخيوط-(15)

منظر واحد تراه فى كل الأسواق بلا استثناء من القاهرة لأسوان، وغالبا ما تكون البطلة التى تراها وتتعامل معها هى البائعة وليست صاحبة الفرشة، لكنها تجيد فن البيع، فبضاعتها "من كل فيلم أغنية"، "بافتة وحرير وصوف وترجال وداكرون وليكرا وشعيرات وبلاك وأوت وخيامية وخيوط بكل الألوان".

عالم-بيع-مخلفات-المصانع-من-بواقى-الأقمشة-والخيوط-(5)

ففى مدينة العاشر من رمضان، تلك المدينة التى تخرج منها ثلث صادرات مصر، تنجم عن العملية الصناعية مجموعة من المخلفات الآمنة، وعلى رأسها الأقمشة بكل أنواعها، هذه المخلفات تسمى بواقى، وهناك تجار معتمدون فى الشركات يندرج تحتهم مئات من الأشخاص العاملين فى مجال الفرز والتحميل والبيع.

عالم-بيع-مخلفات-المصانع-من-بواقى-الأقمشة-والخيوط-(4)

وفى سوق الجمعة من كل أسبوع تجد نفس الأقمشة مع اختلاف البائعين فهم يعملون جماعات، لكن تظل البضاعة هى سيدة الموقف، ولكل موسم بضاعته الخاصة، فأقمشة موسم الشتاء تختلف عن أقمشة موسم الصيف فالفرو والبطاطين والبطانات والصوف والترجال والبلاك أوت، هى أقمشة موسم الشتاء، أما الحراير والستائر والليكرا والقطن فهى مرتبطة بالصيف، وفى كل الأوقات ترى المواطنين، كل يجد ضالته، فمن يعمل فى التفصيل يشترى بكميات متنوعة، ثم يوزنها فلكل نوع سعر، والبعض الآخر يشترى بالأمتار.

عالم-بيع-مخلفات-المصانع-من-بواقى-الأقمشة-والخيوط-(1)

أما المواطنون العاديون فينعشون الأسواق بشراء احتياجاتهم قبل الأعياد بفترة طويلة، حتى ينتهوا من تفصيلها لتصبح جاهزة قبل العيد، وهى أقل تكلفة من الجاهز.

عالم-بيع-مخلفات-المصانع-من-بواقى-الأقمشة-والخيوط-(3)

عالم البواقى يحكمه مجموعة من تجار المخلفات الذين يدخلون مناقصات الشركات ويشترون الناتج عن العملية الصناعية "كله فى قلب بعضه" كما يقول جرجس عياد وحنا بشرى أكبر تجار الأقمشة فى العاشر اللذين يأخذان مخلفات الشركات، ثم يبيعونها بالكيلو سواء لأصحاب ورش الخياطة الصغيرة أو للمواطنين، ويرفع التاجر المخلفات من المصانع ثم يوزعها، فالقصاقيص تدخل فى صناعة المراتب والبعض الآخر يعاد تفصيله، والباقى يباع بالكيلو.

عالم-بيع-مخلفات-المصانع-من-بواقى-الأقمشة-والخيوط-(2)

لكن تبقى بعض المخلفات الصناعية الآمنة التى لا تدخل فى عمليات إعادة التدوير، لتشكل عبئا بيئيا مختلفا، حيث إن بعض المصانع تلقى بها فى مقلب الروبيكى، أو أن التجار الذين يتعاقدون على رفع هذه المخلفات يلقون هم بها بدلا من تحمل تكلفة نقلها أو البحث عن تاجر يشتريها.

عالم-بيع-مخلفات-المصانع-من-بواقى-الأقمشة-والخيوط-(6)
 

 

عالم-بيع-مخلفات-المصانع-من-بواقى-الأقمشة-والخيوط-(7)
 

 

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عالم-بيع-مخلفات-المصانع-من-بواقى-الأقمشة-والخيوط-(13)
 

 

عالم-بيع-مخلفات-المصانع-من-بواقى-الأقمشة-والخيوط-(14)

 

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