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صور.. الإعصار "فانى" يضرب الهند وتعطيل العمل بالمدارس والجامعات والمطارات

الجمعة، 03 مايو 2019 07:14 م
صور.. الإعصار "فانى" يضرب الهند وتعطيل العمل بالمدارس والجامعات والمطارات الإعصار فانى
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية التى تديرها الدولة أن الإعصار فانى يتحرك فوق خليج البنغال على مسافة نحو 150 كيلومترا شمال شرقى بلدة بورى التى تضم معبدا هندوسيا فى ولاية أوديشا الشرقية.

 

وأضافت الإدارة فى أحدث توقعاتها أن من المرجح أن يصل الإعصار فانى إلى اليابسة فى وقت لاحق اليوم محملا برياح تتراوح سرعتها بين 170 و180 كيلومترا فى الساعة مع هبات تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر فى الساعة.

الإعصار فانى (1)
الإعصار فانى 

 

وقال نافيين باتنيك الوزير الأول فى حكومة ولاية أوديشا على تويتر إن الولاية أجلت أكثر من مليون شخص فى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومن المرجح أن يضرب الإعصار فانى 15 منطقة فى أوديشا التى نشرت مئات الموظفين العاملين فى مجال إدارة التعامل مع الكوارث وأغلقت المدارس والجامعات وطلبت من الأطباء وغيرهم من العاملين فى مجال الصحة عدم القيام بأى عطلات حتى 15 مايو.

وسيتم إغلاق المطار فى بوبانيشوار عاصمة أوديشا اليوم الجمعة. وقررت ولاية غرب البنغال المجاورة أيضا إغلاق مطار فى عاصمتها كولكاتا.

الإعصار فانى (2)
الإعصار فانى 

 

الإعصار فانى (3)
الإعصار فانى 

 

الإعصار فانى (4)
الإعصار فانى (4)

 

الإعصار فانى (5)
الإعصار فانى (5)

 

الإعصار فانى (6)
الإعصار فانى (6)

 

الإعصار فانى (7)
الإعصار فانى (7)

 

الإعصار فانى (8)
الإعصار فانى (8)

 


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إعصار فانى

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خليج البنغال




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