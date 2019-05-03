صور.. افتتاح مسجد المجاهدين الأثرى بعد ترميمه وتطويره فى أسيوط

افتتح المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد محافظ أسيوط، نائبا عن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور جمال محمد مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، اليوم الجمعة، مسجد المجاهدين الأثرى، بعد تطويره وترميمه لأول مرة فى تاريخه منذ إنشاء المسجد، والذى يعد قامة دينية وأثرية كبيرة يقبل عليها المواطنون من كل مكان من داخل المحافظة وخارجها.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عوض مدير عام آثار أسيوط، و محمد البشير رئيس حى غرب أسيوط، و عبير عطية على مدير عام آثار غرب أسيوط، وزينب محمد طلعت، وشيماء محمد حمدى وأحمد أبو القاسم، و سامح محمد حسن مفتشو الآثار، وعدد من قيادات الأوقاف.

وقال المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد محافظ أسيوط، إن مسجد المجاهدين الأثرى يعد من المساجد ضمن خطة المحافظة للنهوض بالأماكن الدينية والأثرية، والتى يتم تطويرها بدعم من المحافظة وبعض الجهود الذاتية.

وأوضح الدكتور جمال محمد مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن مسجد المجاهدين بحى غرب "يعد من أقدم المساجد الأثرية بمدينة أسيوط، ويرجع تاريخ إنشاء المسجد إلى العصر العثمانى عام 1120هـ - 1807م، والمشار إليه بالنص التأسيسى الذى يعلو المدخل الرئيس بالواجهة الشرقية للمسجد، وله مدخلان: أحدهما بالواجهة الشرقية، وهى الرئيسة، ومدخل آخر بالناحية الجنوبية، وهو من المساجد المعلقة المقامة على ربوة عالية".

وأشار الدكتور أحمد عوض مدير عام آثار أسيوط، إلى أن أعمال التطوير تشمل ترميم مئذنة المسجد، التى تعد من أكبر المآذن فى أسيوط، وتجديد الأرضيات والكهرباء ودورات المياه، وترميم حوائط وأعمدة المسجد، وترميم المنبر مع الاحتفاظ بالمحراب (القبلة) كما هي، لأثريتها، كما سيتم تركيب تكييفات للمسجد ونجف وفرش جديد، بمساحة 304 أمتار مربعة، وتجديد البوابة الخارجية لتكون على الطراز الإسلامي، لافتًا إلى أن أعمال التطوير "راعت الحفاظ على المنشأة وأثرية المكان وذلك بالتنسيق مع وزارة الآثار".

يذكر أن مسجد المجاهدين الأثرى بمدينة أسيوط يعد من أقدم المساجد بالمدينة، ويرجع تاريخه إلى العصر العثماني، وقد بناه محمد بك أمير اللواء السلطانى عام 1120هـ - 1807، ويتكون من مدخل ضخم يعلوه عقد ثلاثى الفصوص، واجهته من الطوب الأسود، وبه بئر ماء، ويحيط بحوائط المسجد زخارف خشبية منقوش عليها نهج البردة، ومئذنته من المآذن الشاهقة الارتفاع فى صعيد مصر، والمسجد يعد من المساجد المعلقة.