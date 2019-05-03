صور.. اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر منطقة صندفا بالمحلة وسط تجاهل المسئولين

الغربية – مصطفى عادل

تعانى منطقة صندفا أقدم المناطق السكنية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من كارثة بيئية بسبب تراكم القمامة بالشوارع، واستغلال قطعة أرض فضاء وتحويلها إلى مقلب للقمامة، الأمر الذي أثار استياء سكان المنطقة بسبب تجاهل المسئولين بحي اول المحلة لعدم رفع القمامة.

وأكد الاهالى ان هذه الكارثة مستمرة منذ فترة، حيث يستغل بعض السكان لقطعة الارض فى التخلص من القمامة، وهو ما أدى إلى تراكم القمامة، وانتشار الحشرات والكلاب الضالة، الي جانب قيام نباشين القمامة ببعثرتها على الأرض بحثا عن مخلفات بلاستيك وعلب الكانز.

وطالب الأهالي محافظ الغربية بالتدخل لسرعة حل مشكلة تراكم القمامة، ووضع حل جذري لها.