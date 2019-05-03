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شرطة أبو ظبي تحذر من طرق جديدة للاحتيال عبر المكالمات الصوتية.. فيديو

الجمعة، 03 مايو 2019 08:08 م
شرطة أبو ظبي تحذر من طرق جديدة للاحتيال عبر المكالمات الصوتية.. فيديو شرطة أبو ظبى
كتب هيثم سلامة
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حذرت شرطة أبو ظبى بدولة الإمارات، من المكالمات الاحتيالية لسرقة أرقام بطاقات الائتمان، والتى تهدف سرقة المعلومات الشخصية وأرقام السر، ونوهت إلى ضرورة الإسراع فى الإبلاغ لضبطهم، موضحة أن المحتالين يوهموا ضحاياهم الفوز بجوائز وهمية، للوصول إلى بيانات البطاقات الائتمانية وسرقة الأموال من خلال الأرقام السرية.

وعرضت شرطة أبو ظبى  "فيديو" نموذجا لإحدى المكالمات الاحتيالية، وعلقت قائلة: "شرطة أبوظبي تحذر من مكالمات المحتالين وتبشيرهم بالفوز بجوائز وهمية طمعا للوصول لبيانات البطاقات الائتمانية والأرقام السرية لسرقة الأموال، وتدعو إلى التوجه لأقرب مركز شرطة للإبلاغ عنها وللاستفسار الاتصال بـ خدمة أمان على الرقم 8002626".

كانت قد دعت شرطة أبوظبي المواطنين من قبل الابتعاد عن خمس محظورات، لوقايتهم من المحتالين والنصابين الذين يبتكرون وسائل إجرامية متعددة لسرقة البيانات الهاتفية وتقديم وعود مغرية وهمية

وشملت المحظورات الخمس، التى أعلنت عنها شرطة أبو ظبى وهى :"المواقع المشبوهة، ومكالمات الاحتيال، والجوائز الوهمية، والرسائل الاحتيالية" ، حيث تعتبر تلك الأساليب المتبعة فى سرقة البيانات الشخصية .

وأكدت على  ضرورة عدم الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة والتي تستهدف الوصول إلى معلومات البطاقات البنكية وأرقام السر للحسابات وغيرها بهدف الاستيلاء والنصب على الضحايا، كما حثت مستخدمى الموبايل على ضرورة الانسياق وراء الخدع مثل الفوز بجوائز مالية  دون وجود مرجعية أساسية لها.

 


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