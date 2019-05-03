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سعد الحريرى : "ننظر لمصر على أنها بلد الـ 100 مليون شقيق للبنان"

الجمعة، 03 مايو 2019 06:58 م
سعد الحريرى : "ننظر لمصر على أنها بلد الـ 100 مليون شقيق للبنان" سعد الحريرى ومدبولى
رسالة بيروت - هند مختار
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اعتبر سعد  الحريري ، رئيس الوزراء اللبنانى أن اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة  بين مصر ولبنان التى استضافتها بيروت سوف تكون مدخلاً لتعميق العلاقات واستكمال متابعة ما تم الاتفاق عليه فى السابق.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني خلال اجتماعات اللجنة  ، إلى أن ما تم مناقشته خلال الاجتماعات فى مجالات التعاون المختلفة وأبرزها تعزير الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حجم التجارة، وحل مشكلات العمالة، وكذا مجالات الطاقة والكهرباء والصحة ، مؤكدا  أن حجم  التبادل التجارى بين مصر ولبنان لا يزال دون المستوى الذى يتناسب مع إمكانات البلدين قائلا : " ننظر إلى مصر على أنها بلد الـ ١٠٠ مليون شقيق للبنان". 

ودعا سعد الحريري ، المستثمرين فى البلدين إلى زيادة حجم استثماراتهم، جنباً إلى جنب مع إنشاء شركات مشتركة ، مشيدا  بما حققته مصر من إنجازات اقتصادية ونجاح فى حل مشكلة نقص الطاقة، متمنياً لمصر وشعبها الاستقرار والرخاء.


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