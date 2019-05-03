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زعيم المعارضة بفنزويلا يدعو للتظاهر السلمى أمام القواعد العسكرية

الجمعة، 03 مايو 2019 09:00 ص
زعيم المعارضة بفنزويلا يدعو للتظاهر السلمى أمام القواعد العسكرية خوان جوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية
كراكاس أ ش أ
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دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، مؤيديه إلى التظاهر السلمى غدا السبت أمام القواعد العسكرية فى البلاد لمطالبة الجيش بوقف دعمه للرئيس نيكولاس مادورو.

وكتب جوايدو - على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وفقا لقناة "فرانس 24" "غدا السبت سيكون تعبئة وطنية للسلام باتجاه الوحدات العسكرية الكبرى لتنضم إلى دستورنا".

ويأتى ذلك غداة إحباط الجيش انقلاباً عسكريا وتأكيد ولائه للرئيس مادورو؛ وقال مادورو "نعم، نحن فى خضمّ المعركة، والمعنويّات يجب أن تكون فى أعلى مستوياتها لتجريد جميع الخونة من أسلحتهم، جميع الانقلابيّين".


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