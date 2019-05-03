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رفع درجة الاستعداد بالوادى الجديد بسبب العواصف

الجمعة، 03 مايو 2019 11:21 ص
رفع درجة الاستعداد بالوادى الجديد بسبب العواصف محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط
أ ش أ
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أعلنت محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك تحسبا لتقلبات حالة الجو بعد تعرض المحافظة اليوم الجمعة لرياح شديدة محملة بالرمال والتي وصلت لحد العواصف التي ضربت الطرق السريعة والداخلية بين القرى والمدن وأدت إلى حجب الرؤية.

وأكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، في بيان له، أنه تم تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها ، مشيرا إلى أن المحافظة لم تتلق أي بلاغات بتأثر الطرق بحالة الطقس السىء التي تتعرض لها المحافظة.

وأوضح المحافظ أن غرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

فيما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بالميادين والشوارع لتيسير حركة المرور ،وإسداء النصح لرواد الطرق السريعة والسائقين لتوخى الحذر خلال القيادة على الطرق السريعة في مثل هذه الأجواء.

 


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