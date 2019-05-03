video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 03 مايو 2019 10:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء العراقى: نتطلع لزيادة استثمارات الشركات الفرنسية في بلادنا

الجمعة، 03 مايو 2019 10:09 ص
رئيس الوزراء العراقى: نتطلع لزيادة استثمارات الشركات الفرنسية في بلادنا عادل عبد المهدى رئيس الوزراء العراقى
بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، تطلع بلاده لزيادة حضور الشركات الفرنسية ومساهمتها في تطوير الاقتصاد العراقي وإعادة إعمار المناطق المحررة من أيدي التنظيمات الإرهابية.

وذكر مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن "رئيس الوزراء استقبل، بمقر إقامته في باريس، رؤساء ومسؤولي كبريات الشركات الفرنسية، لبحث فرص مشاركتها وزيادة حضورها في العراق".

وأكد عبد المهدي، بحسب البيان، تطلع العراق لزيادة حضور الشركات الفرنسية في العراق ومساهمتها في تطوير اقتصاده وإعماره، وتلبية احتياجاته المتنوعة في ظل الاستقرار غير المسبوق الذي يشهده، ولما يملكه من فرص استثمارية وطاقات بشرية هائلة"، مشيدا، بـ"الشركات الفرنسية والخبرات التي تتمتع بها وما يوفره تواجدها من فرص عمل واسعة"، مشيرا إلى "استعداد الحكومة العراقية لتوفير متطلبات العمل والبيئة الاستثمارية المناسبة أمامها".

من جانبهم، أعرب مسؤولو الشركات الفرنسية عن اهتمامهم بتوسيع النشاط الاستثماري في العراق في ظل استقراره السياسي والاقتصادي والفرص الكبيرة المتاحة لتنافس الشركات الفرنسية بمختلف اختصاصاتها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكويت: احتواء أزمة مع العراق بسبب تصريحات مسيئة للسيدات العراقيات

اختراق حساب رئيس وزراء العراق ونشر صورة مسيئة.. مكتبه يوضح التفاصيل

رئيس الوزراء العراقي

أخبار العراق

العراق

الشركات الفرنسية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

وزير التعليم ينشر صورا لأطفال المدارس اليابانية أثناء تحضير شنط رمضان

بأزياء التسعينيات.. محمد رمضان وأبطال "زلزال" فى كواليس جديدة من التصوير

بأزياء التسعينيات.. محمد رمضان وأبطال "زلزال" فى كواليس جديدة من التصوير

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

المنتخب يستقر على ضم السولية لقيادة الوسط مع النني و حامد

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

علماء يحددون 6 سبل لمواجهة تغير المناخ أهمها "اشتغل أقل"

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

فيديو .. معهد البحوث الفلكية : 6 لجان لرصد هلال شهر رمضان الكريم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة