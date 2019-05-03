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خدمة المستثمرين ببورسعيد: تذليل كل العقبات للمستثمر لتنفيذ المشروعات

الجمعة، 03 مايو 2019 11:44 م
خدمة المستثمرين ببورسعيد: تذليل كل العقبات للمستثمر لتنفيذ المشروعات السيد محمد التابعى مدير خدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد
بورسعيد _ محمد فرج
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قال السيد محمد التابعى مدير خدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد خلال تصريح  لـ "اليوم السابع" نعمل لخدمة المستثمر فى إطار التسهيل على المستثمرين إنهاء جميع التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة الأنشطة التى يرغبون فى تنفيذها وتذليل كافة العقبات التى تواجههم مع مراعاة إيجاد الحلول فى زمن قياسى.
 
وأضاف أن من مهام عملنا إمداد المستثمرين بالمعلومات الى يحتاجها من حيث المستندات والإجراءات التى من شأنها المساعدة فى تنفيذ أي مشروعات إستثمارية بدون أية رسوم أو أعباء مالية.
 
وتابع: أن هناك متابعة  للوقوف على مدى تنفيذ المشروعات مع مراعاة العمل على تذليل كافة العقبات أثناء عملية الإنشاء وبعد التشغيل للمساهمة فى بدء المشروع  ودفع عجلة الإنتاج لمواكبة سوق العمل من حيث الجودة والإتقان حتى يتمكن المستثمر من التصدير .
 
يذكر أن إدارة خدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد هى أحد الإدارات التابعة لمحافظة بورسعيد.
 

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