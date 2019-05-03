حالة الطقس اليوم الجمعة 3/5/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة علي شمال البلاد ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



حالة الطقس اليوم فى مصر





كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدله تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد تكون مثيره للرمال والأتربة ، كما تنشط على البحر الاحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.



الطقس فى الأردن





نهاراً



يطرأ انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من المعدلات العامة بحدود 3-5 درجات مئوية.

ويعود الطقس ليصبح ربيعياً معتدلاً الى لطيفاً في عموم المناطق.



وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.



وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.



ليلاً



تنخفض درجات الحرارة بصورة ملموسة مقارنة مع الليالي السابقة، ويتحول الطقس ليصبح بارداً في عموم المناطق.

كما ترتفع نسب الرطوبة في الأجواء بشكل كبير مع ظهور السحب المنخفضة، لتسود أجواء رطبة في مختلف المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا فوق الجبال العالية وفي المناطق الصحراوية.



الطقس فى فلسطين





يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة مع فوارق حرارية كبيرة عن الأيام السابقة ويسود جو ربيعي معتدل أقل دفئاً. وتغطي السماء كميات من السحب على إرتفاعت مختلفة، ومن المتوقع أن يسود جو بارد في ساعات الليل والفجر الباكر خاصة في المناطق الجبلية.





