توزيع مصابى تصادم أتوبيس مع مقطورة بالطريق الصحراوى على مستشفيات قنا

قنا - وائل محمد

قال مصدر بإسعاف قنا، بأنه تم نقل 27 مصابا فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوى، إلى مستشفى قنا الجامعى، بينما نقل 34 شخص لمستشفى قنا العام، من بينهم 5 متوفين.

وأكد المصدر، أن الحادث وقع بالاتجاه الغربى قنا - سوهاج بين سيارات أرقام 3857 ص ق ج أتوبيس سياحى الأقصر، مع سيارة نقل رقم 32686 منوفية، ومقطورة رقم 31436 منوفية عند نقطة الكيلو 110.

واضاف المصدر بانه تم إجراء الإسعافات الأولية بقسم الإستقبال لبعض المصابين، والحلات الحرجة يتم التعامل وتحويلها لمستشفى الجامعة.